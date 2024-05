Chiù - corsa in solitaria | Vogliamo completare i progetti messi in campo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Massimoè l’unico candidato sindaco sceso inper le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Per lui, a capo della lista "Insieme per Barbara" la sfida è raggiungere il doppio quorum: portare al voto almeno il 40% degli aventi diritto e ottenere il 50% dei voti validi. Come ha impostato la campagna elettorale senza un avversario fisico? "Faremo una campagna elettorale di proposte e di ascolto, come abbiamo fatto sempre, anche quando c’erano 2 liste; organizzeremo degli incontri in tutto il territorio di Barbara dove cercheremo di coinvolgere e far partecipare tutta la cittadinanza". A Barbara per la seconda volta consecutiva c’è un solo candidato sindaco, come mai? "Come vediamo anche nei paesi più grandi ci sono delle difficoltà a proporre delle liste alternative, forse perché i cittadini sanno che fare il Sindaco è un impegno e ci sono anche delle responsabilità.