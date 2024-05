Chip IA - continua la sfrenata corsa di Nvidia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 24 maggio 2024) A circa un anno di distanza dal report di maggio del 2023, con cui la società americana aveva delineato il suo piano strategico,a macinare risultati nel campo deiper l’intelligenza artificiale. Trainati dalla crescita del mercato IA per il computing, i microprocessori “Blackwell” sono diventati un vero e proprio business multi miliardario. La roadmap tecnologica diè solida e promettente, e sicuramente continuerà a convincere i suoi clienti del calibro di Meta e Microsoft per l’adozione dei suoiper il training e l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale, trainando così in un circolo virtuoso i suoi investitori. Secondo i risultati diffusi nella giornata di mercoledì, l’azienda fabless ormai più famosa e strutturata dell’industria globale dei semiconduttori ha battuto per l’ennesima volta le aspettative, con un record di fatturato per il primo quadrimestre del 2024: $26 miliardi, +18% rispetto all’ultimo quadrimestre del 2023 e uno strabiliante 262% rispetto allo stesso periodo un anno fa.