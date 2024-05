Chico Forti - malcontento tra i carcerati di Verona | È un privilegiato

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 24 maggio 2024) Polemiche simili erano sucesse con Turetta Il carcere di“ospita”, rientrato settimana scorsa in Italia e uscito nelle ultime ore per andare a trovare la madre, di 94 anni, a Trento. A Repubblica, però, gli altrinon si dicono contenti di questa presenza, visto cheavrebbe una serie di privilegi. Su tutti un cuoco che prepara pranzi e cene: «Venga qua con noi a vedere che inferno è questo», dicono gli altri. Poi: «Dispiace vedere questa situazione di privilegio, specie se ad assistere a questo spettacolo è gente che deve dividere pochi metri di spazi vitali in una cella», afferma la moglie di un detenuto. Marco Costantini, segretario di “Sbarre di zucchero”, spiega «C’è gente che aspetta da 5 anni per andare a trovare la madre. E a volte c’è chi non riesce ad arrivare nemmeno in cimitero, per salutare il proprio caro deceduto. Perché con lui è tutto così veloce? In un carcere già problematico come Montorio non ci possono essere detenuti di Serie A e altri di serie Z».