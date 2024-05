Chic senza spigoli | la sfilata di Louis Vuitton a Barcellona

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 24 maggio 2024) Antoni Gaudí, il grande architetto catalano, credeva che le linee rette non fossero naturali. Nella sua opera più famosa adopo la Sagrada Famiglia, il parco Güell, si trovano soltanto profili ondulati o curvi che imitano le formazioni di alberi, conchiglie, piante, rocce. Proprio la sala Ipostile del parco Güell ha fatto da scenario per la collezione Cruise 2025 di, che sfilava per la prima volta in terra iberica, con centinaia di ospiti da tutto il mondo e le amiche-della-casa planate da ogni dove (per l’Italia l’attrice Matilda Lutz, le content creator Candela Pellizza ed Erika Boldrin). “la figura umana, l’edificio è vuoto, deve vibrare in unità con essa“. In uno dei suoi appunti raccolti dai suoi allievi nel libro “Idee per l’architettura” edito in Italia da Jaca Book, Gaudí esprimeva così un pensiero cardine del suo operare.