Chiara Ferragni e Fedez vendono Villa Matilda sul lago di Como | l’ex coppia l’aveva acquistata meno di un anno fa Quanto costa

(Di venerdì 24 maggio 2024) I Ferragnez mettono in vendita, la casa extra lusso suldiquasi unfae Federico Maria Lucia – in arte– dvia un altro pezzo del patrimonio di famiglia., la casa extra lussodi unfa dai due ex coniugi è così chiamata in onore delle cagnolina discomparsa lo scorso 29 luglio, viene segnata sul sito di una nota agenzia immobiliare. Cosi rivela Selvaggia Lucarelli e la conferma arriverebbe dalle foto presenti online per i potenziali acquirenti. Laextra lusso suldiè grande circa 900 mq su due piani (più il piano seminterrato) ed è ubicata a Pognana Lario, un piccolo borgo di 700 abitanti. A picco sule con la piscina a sfioro, gli arredi del giardino rispecchiano appieno lo stile die anche gli interni appaiono elganti e dai colori tenui: tutto è stato curato nei dettagli e sono stati proprio i Ferragnez, negli scorsi mesi, ad aprire le porte della loro casa postando alcuni scatti su Instagram.

