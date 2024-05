Chi sono le vittime del crollo di Palma di Maiorca | tra loro un 44enne che nel 2017 salvò la vita a un uomo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nella serata di giovedì 23 maggio la terrazza del bar-ristorante 'Medusa Beach Club' didiè crollata uccidendo quattro persone. Il bilancio al momento conta anche 16 feriti, sette in condizioni 'molto gravi'. Tra le, c'è Abdoulaye Diop,di origini senegalesi: nel dicembre, insieme a un amico,laa unche stava annegando. .

Il Medusa Beach Club tra i locali più popolari della città turistica era troppo affollato e la terrazza non avrebbe retto - Il Medusa Beach Club tra i locali più popolari della città turistica era troppo affollato e la terrazza non avrebbe retto - Tragedia tra i turisti nella zona della movida di palma di Maiorca per il crollo della terrazza di uno dei locali più noti di Playa de la palma, il Medusa Beach Club di calle Cartago. L'ipotesi dei ... gazzetta

C'erano svizzeri al Medusa Beach Club Il DFAE: «Siamo in contatto con le autorità locali» - C'erano svizzeri al Medusa Beach Club Il DFAE: «Siamo in contatto con le autorità locali» - I fatti, prima: ieri, attorno alle 20.30, la terrazza del Medusa Beach Club, uno dei locali più famosi di Playa de palma, a Maiorca, è crollata. All'improvviso. L'incidente ha provocato morti e feriti ... cdt.ch

Crolla la terrazza al cocktail bar, morti e feriti sul lungomare di Palma de Maiorca - Crolla la terrazza al cocktail bar, morti e feriti sul lungomare di palma de Maiorca - Crolla la terrazza al cocktail bar, morti e feriti sul lungomare di palma de Maiorca. Almeno 4 vittime, 9 persone in gravi condizioni ... unita