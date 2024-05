Chi sono i nuovi testimonial delle fragranze maschili? Si comincia con Tom Hardy…

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un recente sondaggio, che ha coinvolto oltre 500 donne, ha consacrato Damiano David dei Måneskin, 25 anni, come l’uomo più bello d’Italia. Seguito dal conduttore Stefano De Martino, 34 anni, e dal cantante Marco Mengoni, 35. Eppure, nonostante siano molti gli attori e i cantanti italiani apprezzati anche all’estero, quando si tratta di scegliere iproprie, le grandi Maison, internazionali ma anche “nostrane”, preferiscono guardare a Hollywood. Le stardello showbiz diventano così il voltonuova campagne pubblicitarie per i profumiprimavera/estate 2024. Tra new entry e qualche riconferma, ecco chinuoveuomo.profumi uomo P/E 2024: Tom Hardy per Jo Malone London Rimane fedele al proprio stile british, Jo Malone London che per interpretare la fragranza Cypress & Grapevine Cologne Intense ha scelto l’attore e produttore inglese Tom Hardy.