Chi era Franco Anelli - il rettore dell’università della Cattolica di Milano che si è suicidato

Milano è in lutto per la tragica scomparsa di Franco Anelli, figura di spicco dell’Università Cattolica, che è scomparso all’età di 61 anni. Anelli, avvocato e giurista di grande fama, ricopriva il ruolo di rettore dell’Università Cattolica di Milano, un’istituzione alla quale aveva dedicato gran parte della sua vita e delle sue energie. dilei

Non amava le interviste, ma non si tirava mai indietro. Dopo qualche passo claudicante ci raggiungeva serio, con la schiena dritta, pronto a rispondere a ogni singola domanda. E già dopo poche parole - misurate sempre con precisione, ricercate con cura - si apriva in un sorriso generoso e continuava il suo discorso, senza tentennamenti, dilungandosi, spiegando.

ilgiorno