Chi è Simonetta Musitano - la comica trans ospite a Propaganda Live

(Di venerdì 24 maggio 2024), nata nel 1993 a Reggio Calabria, ma romana d’adozione, è una giovanegender che negli ultimi anni ha firmato e recitato in numerosi spettacoli di stand up comedy nei locali della Capitale, ma anche in occasione di eventi come il Napoli Queer Festival.è anche autrice dei suoi testi e nei suoi show ironizza in modo particolare sull’essere una donnaalle prese con pregiudizi e ignoranza, e soprattutto, spiega lei, usa la stand up comedy per parlare del suo corpo non conforme con ironia e leggerezza. Ma c’è spazio anche per ironizzare su tutte quelle cose con le quali si confronta la sua generazione, ad esempio il mondo del lavoro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Figa (@ce figa standup)è una delle artiste più assidue del locale romano Latte Fresco ed è autrice e interprete di show come Una donna con le palle e La sveglia delle 15, uno show nato durante la pandemia di Covid e incentrato su una ragazza che scopre di essere sieropositiva.