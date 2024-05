Cher e Demi Moore regine dell’amfAR Gala 2024 | tutti i look sul red carpet a Cannes

Secondo giovedì ormai terminato per l’evento cinematografico che ogni anno mette in subbuglio Cannes. Il Festival del cinema internazionale è agli sgoccioli, ormai a un passo dall’assegnazione dell’ambitissima Palma d’oro. dilei

Demi Moore ha avuto modo di parlare del suo ruolo in The Substance di Coralie Fargeat, durante la conferenza stampa post proiezione al Festival del cinema di Cannes. Il film è in concorso e parla delle torture e abusi subiti dalle donne nella Hollywood patriarcale. screenworld

La selezione dei film operata per questa edizione del Festival di Cannes sembra essere stata pensata per provocare reazioni anche in modo radicale e violento, a suscitare ammirazione e rifiuto in egual misura, oltreché a riaccendere il dibattito sul senso critico e sui film, smentendo l'idea che negli anni è andato spegnendosi sotto i colpi dell'eccessivo glamour e della corsa agli influencer.

gqitalia