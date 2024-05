Cerreto FdI | basta cantieri fantasma - il Policlinico di Caserta diventi presto realtà

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma. Ospite ad Agorà, l’on. Marcoha commentato con il giornalista Roberto Inciocchi, i casi di scottante attualità. Dall’importanza di portare avanti i lavori infrastrutturali, senza che essi vengano intaccati da casi giudiziali (vedi vicenda Toti), al piano casa appena approvato in Consiglio dei Ministri e che permetterà di sanare piccole irregolarità. Il testo sarà in Gazzetta Ufficiale lunedì prossimo. Nel parlare di infrastrutture e della lentezza politicasi è soffermato sule ha posto l’accento su quanto sia deleteria la burocrazia e su come sia necessario accelerare su opere che sono indispensabili per il benessere dei cittadini. “Sonono – ha dichiarato l’on.- e il cantieredeldiimmobile da vent’anni è la chiara testimonianza di quanto una certa politica sia stata nefasta per i territori.non può essere il fanalino di coda e nè la nostra Nazione deve muoversi come una locomotiva.