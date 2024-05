Cereali Kellogg’s al cacao ritirati dal commercio per grumi | “Rischio danni ai denti e soffocamento”

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo delle confezioni diKellogg's Corn Flakes Cocoa per la possibile presenza diduri che potrebbero causareaie soffocamento. .

