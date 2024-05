Cereali della Kellogg ritirati dagli scaffali - la nota del ministero | rischio soffocamento per alcuni grumi duri

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 24 maggio 2024) IlSalute ha pubblicato un avviso di richiamo prodotto: si tratta, in particolare, dei’s Corn Flakes cocoa a marchio, commercializzato daItalia Spa e prodotto daCompany of Great Britain Limited nello stabilimento di Park road, Trafford park, Stretford, Manchester m32 (UK). Il prodotto è venduto in confezione da 330g con scadenza 02/03 marzo 2025. L’avviso sul sito delSalute Motivo del richiamo è che una piccola percentuale di confezioni di questo prodotto potrebbe conteneredi, che non si ammorbidiscono se consumati con il latte. Ciò significa che c’è un, basso, che questipossano potenzialmente causare danni ai denti odi. Si invitano i consumatori a controllare la dispensa e a smaltire eventuali confezioni di’s Corn Flakes cocoa, a contattare il servizio consumatori sul sito o a rivolgersi al numero 800976021 per maggiori informazioni anche sulla procedura di rimborso.