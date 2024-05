Centro migranti in Albania - Edi Rama scarica Meloni | Il problema sarà farlo funzionare

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Quella roba lì è solo italiana. L’ha dato disponibilità e terreni, ma nulla di più”. In colloquio con Repubblica il presidente dell’Ediprende le distanze dai centri perche il governo italiano sta costruendo nel suo Paese.spiega che “ilcomunque in qualche mesepronto, quello è niente. Ma il. Emolto difficile per le procedure: come fai a far ruotare 3000 persone in 28 giorni con la burocrazia italiana e con le regole europee?”. Parole molto diverse da quelle usate dal presidente albanese a novembre scorso quando vennero presentati i due “centri italiani di raccolta” chedefinì il risultato di un percorso “importante di natura storica, culturale ma anche emozionale che lega l’all’Italia”. Edi. Dubbi e criticità sui Cpr inI dubbi a cui fa riferimento il presidente albanese nella sua intervista sono gli stessi che da mesi avanzano gli esperti di diritto internazionale.

«Non ho cambiato idea né ho dato un'intervista» dice il premier albanese Edi Rama che smentisce le sue dichiarazioni apparse su Repubblica su un presunto pentimento relativo ai due centri per i rimpatri previsti nel suo Paese in accordo con il governo Meloni.

Il premier dell'Albania Edi Rama scarica Meloni sui migranti "Ci vorrebbe D'Alema", il giallo dell'intervista

"rama fa una smentita d'ufficio ma i fatti restano: il Cpr in Albania è uno spreco di risorse". Così la delegazione del Pd che nei giorni scorsi è stata in Albania, documentando ritardi e costi dell'a

