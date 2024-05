Celtic-Rangers Finale Coppa - sabato 25 maggio 2024 ore 16 | 00 | formazion - quo -e, pronostici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Fiorentina, Coppa Italia calcio femminile 2024 in DIRETTA, favorita la squadra di Spugna. Dopo aver conquistato il secondo scudetto consecutivo, la Roma non ha intenzione di rallentare e si pone come prossimo obiettivo la vittoria della Coppa Italia.

oasport

Oggi, venerdì 24 maggio (ore 21.30), andrà in scena la Finale di Coppa Italia di calcio femminile tra Roma e Fiorentina. Allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena si affronteranno le campionesse d’Italia e le viola in un confronto in cui la compagine giallorossa parte con i favori del pronostico, ma in una partita secca tutto può accadere e piccoli particolari possono fare la differenza.

oasport