Celine Dion - il trailer del docufilm dedicato all’iconica superstar

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ecco ildi Io sono:, documentario, in pre-order anche la colonna sonora Diretto dalla regista nominata all’Oscar Irene Taylor,?Io sono:offre uno sguardo crudo e onesto nel dietro le quinte della lotta che l’iconicaha intrapreso contro una malattia che le ha cambiato la vita. Come una lettera d’amore ai suoi fan, questo documentario mette in luce la musica che ha guidato la sua vita, mostrando anche la resilienza dello spirito umano. Io sono:è presentato da Amazon MGM Studios ed è una produzione Vermilion Films in collaborazione con Sony Music Vision e Sony Music Entertainment Canada. Il 21 giugno uscirà in digitale e in CD la colonna sonora (Sony Music Entertainment Canada, Legacy Recordings, Feeling Productions Inc.), il documentario di Amazon MGM Studios, diretto dalla regista nominata all’Oscar Irene Taylor e che debutterà in streaming globale su Prime Video, sabato 25 giugno.

