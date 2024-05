C’è stato un errore Ruota della Fortuna - ricorso del concorrente e Scotti lo riammette Dove hanno sbagliato

(Di venerdì 24 maggio 2024) “La“, l’incredibile decisione sul. Il noto programma reso famoso dall’indimenticato Mike Bongiorno è tornato recentemente su Canale 5. Per celebrare i 100 anni dalla nascita del popolare amato conduttore Mediaset ha deciso di riproporre il game-show. Alla guida, ogni sera alle 18:45, c’è Gerryaffiancato dall’ex professoressa de l’Eredità ed gieffina Samira Lui. Ed il successo ottenuto èdavvero clamoroso considerando che stiamo parlando di un format non certo nuovo. All’esordio “La” èinfatti seguito da 3 milioni e 178mila telespettatori totali, con punte di 4 milioni, per uno share del 22.83%. Nella puntata di ieri, giovedì 23 maggio, è accaduto qualcosa di insolito. Sullo schermo è apparso infatti unprecedentemente eliminato… Leggi anche: “No, avete sentito?”. Io Canto Family, Gerrycontro Antonella Clerici.

Come ampiamente anticipato da TvPerTutti.it, al via lunedì 6 maggio 2024 La Ruota della Fortuna su Canale 5 con Gerry Scotti. Dopo le registrazioni avvenute alla fine dello scorso anno, Mediaset finalmente si è decisa a mandare in onda le puntate in occasione dei 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno, il conduttore celebre nato il 26 maggio 1924 e morto l'8 settembre 2009.

Un concorrente ieri è tornato in gioco a La Ruota della Fortuna dopo aver fatto ricorso. Cosa è successo nel dettaglio

Nella puntata di ieri, giovedì 23 maggio 2024, de La Ruota della Fortuna, Davide di Fidenza è tornato in studio dopo aver fatto ricorso al programma. Il concorrente è stato un campione, finché Sabrina non ha preso il suo posto.

