Catania - ‘minimarket’ della droga nel quartiere San Giorgio | arrestati due pushe - uno minorenne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nell’ambito del potenziamento dei servizi di pattugliamento sull’intero capoluogo etneo, finalizzati anche alla prevenzione e repressione dei reati connessi agli stupefacenti, che costituiscono fonte di guadagno sicura per la criminalità organizzata, i Carabinieri del Nucleo Investigativo dihanno inferto un duro colpo al fenomeno dello smercio di stupefacenti, con l’arresto di duer, trovati in un “minimarket”, in particolare cocaina, hashish e marijuana, che avrebbe fruttato un guadagno sul mercato illegale per diverse migliaia di euro. In questa circostanza, i Carabinieri del Nucleo Investigativo dihanno portato a termine con successo un delicato servizio nel popoloso“San”, al termine del quale hanno tratto in arresto per “detenzione ai fini di spaccio” un 19enne, già noto per pregresse vicende giudiziarie connesse agli stupefacenti ed il suo “socio”, entrambi catanesi.