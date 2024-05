Catania - minaccia di uccidere la mogli - arrestato 50enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 24 maggio 2024) Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Borgo Ognina hannoper il reato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori un uomo di 50 anni. Nei confronti dell’uomo, infatti, il Gip, su richiesta della Procura della Repubblica di, ha emesso ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, immediatamente eseguita dagli agenti del Commissariato che hanno curato anche l’attività di indagine delegata. L’uomo, sposato e padre di tre bambini piccoli, nutrendo da sempre una gelosia ossessiva nei confronti dellae, in più occasioni le avrebbe rivolto insulti aggredendola fisicamente con calci e pugni anche davanti ai figli, distruggendo in più occasioni anche i suppellettili di casa. Le aggressioni non si sono fermate neanche durante il periodo in cui la donna era in gravidanza dell’ultimo figlio, costringendola a vivere in un clima di totale sopraffazione, violenza fisica e psicologica che è culminata con la scelta di lasciare il marito.