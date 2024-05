Castello del Parco Fienga - visita guidata e concerto parlante al tramonto

(Di venerdì 24 maggio 2024)gratuita eal. Un viaggio tra arte, musica, cultura per la valorizzazione del grande patrimonio storico archeologico Alla scoperta di uno dei luoghi più iconici di Nocera Inferiore, ildel. Arte, musica e passato storico si fondono per il grande evento in programma domenica 26 maggio 2024. Situato sulla sommità della collina di Sant’Andrea, immerso in un’atmosfera sognante, mentre si proietta all’orizzonte avvolto dai colori del, circondato dal meraviglioso complesso naturalistico e dalle cinte murarie, ildi straordinaria bellezza farà da scenografia al, lo spettacolo di teatro canzone scritto da Luca Petrosino e Davide Speranza dal forte potere evocativo, con la collaborazione dell’Accademia Mandolinistica Napoletana. Ad accompagnare il, già dalle ore 19, è prevista lagratuita a cura dell’Associazione Ridiamo Vita al: un’occasione di concreta e perfetta sintesi tra produzione artistica e valorizzazione del patrimonio culturale locale.

