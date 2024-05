Caserta-Troise-Barilari L’Arezzo punta sul tridente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) di Andrea Lorentini AREZZO Nello Cutolo sta sfogliando la margherita per individuare il prossimo allenatore del. Servirà ancora qualche giorno, probabilmente si andrà a fine mese per giungere alla fumata bianca. Al momento i tre candidati principali sembrano essere Fabio, Emanuelee Enrico. Ingaggiare il primo, dopo il biennio di Paolo Indiani tra vittoria della serie D e playoff al primo anno in C, significherebbe alzare l’asticella delle ambizioni portando sulla panchina un profilo già vincente in C, scegliere gli altri due vorrebbe dire proseguire nel percorso di crescita dei tanti giovanino su due tecnici in ascesa. Se età, provenienza, curriculum sono differenti, c’è un comune denominatore tra di loro: il modulo. Tutti e tre prediligono adottare il 4-3-3. E non è un caso. Cutolo, infatti, vorrebbe dare continuità a quella che è stata l’impronta e la filosofia di calcio degli ultimi due anni anche perchè il direttore sportivo non vorrebbe stravolgere la rosa attuale, ma puntellarla per migliorarla.