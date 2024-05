Casa | Schlein - ‘destra pensa condoni e non a futuro giovani’**

Articolo pubblicato mercoledì 22 Maggio 2024, 19:03 Il pallino della leva obbligatoria non ha ancora abbandonato la Lega di Matteo Salvini. L’ipotesi di riportare in auge una consuetudine abbandonata ormai 19 anni fa durante il governo Berlusconi ha convinto il partito a presentare alla Camera un disegno di legge ad hoc, che promuove il ritorno […] L'articolo Salvini propone la leva militare obbligatoria ma Schlein tuona: “Ai giovani il futuro non i fucili” proviene da Il Difforme.

ildifforme

CITTA’ DELLA PIEVE (PERUGIA) – “Noi siamo per vedere nelle mani dei giovani il futuro, non il fucile”. Così la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in merito al progetto di legge proposto dal ministro Matteo Salvini, sulla reintroduzione del servizio di leva o civile obbligatorio per sei mesi.

lopinionista