CASA FORTI - LE IENE A TRAVAGLIO | RIPORTA CIRCOSTANZE A SUA CONVENIENZA

(Di venerdì 24 maggio 2024) Lerispondono “al comunicato di Marcoche, come spesso fa,a sua”, si legge in una nota della trasmissione di Italia 1. Noi de “Le” i diritti del programma “Accordi & Disaccordi” li avevamo chiesti sia a Warner Bros. Discovery (il Canale Nove) che a Loft Produzioni (società controllata da SEIF, che edita anche “Il Fatto Quotidiano”). Beninteso, secondo noi non sarebbe nemmeno stato necessario chiederli perché, a tutti gli effetti, si trattava di un chiaro esercizio del diritto di cronaca; ma Mediaset, che è sempre più che attenta e scrupolosa quando si parla di diritti, li ha chiesti. La risposta non arrivava, così abbiamo usato 25 secondi di quel documento per fare conoscere il pensiero di Marcosul caso Chico. Ieri mattina Loft Produzioni ha chiesto 2.000 euro (che ovviamente saranno pagati) per quell’utilizzo, e ci ha diffidato dal mantenere quel video all’interno del nostro servizio pubblicato sul web.

