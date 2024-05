Cartoons on the Bay | da Musker a Guarnido - i maestri dell’animazione nel festival Rai

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 maggio 2024 – E’ di Silvia Ziche, uno dei migliori talenti del fumetto italiano, il manifesto della 28esima edizione dion the Bay, ilinternazionaleorganizzato da Rai Com e diretto da Roberto Genovesi. Un appuntamento che si terrà a Pescara dal 29 maggio al 2 giugno e che vedrà la partecipazione in concorso di 300 opere provenienti da 50 Paesi. Tra gli ospiti ci sarà Leslie Iwerks (nipote di Ub Iweks, creatore di Topolino insieme a Walt Disney, nel 1928) regista e produttrice. Il premio alla carriera andrà a Johnregista della “Sirenetta” e di “Aladdin” (insieme a Ron Clements). E poi ancora il cartoonist Juanjo(«Blacksad»), Sara Pichelli, tra i fumettisti italiani più apprezzati al mondo, celebrata con il premio Sergio Bonelli. A Stefano Bessoni sarà dedicata la mostra “Stefano Bessoni. Stop-motion e altre scienze inesatte”.

