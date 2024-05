Carlo - ultime notizie Il Re non ce la fa e manda Camilla alla commemorazione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 24 maggio 2024)solafunebre di uno dei suoi più stretti amici, il capitano Ian Farquhar, morto lo scorso marzo a 78 anni. Il Re ha preferito restare da parte e non parteciparecerimonia, malgrado ormai abbia ripreso le attività pubbliche. Segno che è troppo scosso da questa perdita, ma ha voluto che sua moglie presenziasse.dà forfaitfunebre Così, la Reginasi è unita al altre 500 persone in lutto per la cerimonia commemorativa di Ian Farquhar, leggendario cacciatore, ex scudiero della Regina madre, amico stretto di, tanto che è morto nella tenuta del Re, a Highgrove nel Gloucestershire, dove da anni aveva affittato una fattoria.celebrazione era presente ovviamente anche la figlia del capitano, Rose, che è stata la prima fidanzata di William nel 2000, a sottolineare quanto la famiglia Farquhar sia legata al Sovrano.