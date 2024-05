Carlo e William vorrebbero privare Harry e Meghan dei titoli reali

Tra non molto potrebbe esserci una novità importante su Harry, infatti una notizia clamorosa si sta diffondendo in queste ore e cambierebbe ogni tipo di scenario. Ovviamente serviranno ulteriori conferme, anche perché stanno pure emergendo pareri discordanti, ma intanto lui potrebbe essersi arreso e sarebbe pronto a fare qualcosa di impensabile. caffeinamagazine

Social. William finisce sotto accusa: la sconvolgente teoria su Harry e Carlo. La casa Reale Britannica non trova pace. Dall’Inghilterra è arrivato un nuovo retroscena a dir poco sconvolgente. Si tratta di una notizia che è filtrata direttamente da Buckingham Palace, e per la precisione da un’amica di Camilla Parker Bowles. tvzap

In fondo in molti se lo aspettavano, ma ora che una fonte molto vicina alla regina Camilla ha vuotato il sacco il quadro sembra più chiaro. Nonostante Harry si sia recato recentemente a Londra per gli Invictus Game, i reali non lo hanno voluto incontrare.

ilfattoquotidiano