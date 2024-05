Carcere fino a 2 anni per chi ha debiti con il fisco | la proposta in Consiglio dei ministri

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo il ritiro della norma sul redditometro, quando si trovava già in Gazzetta ufficiale, il Governo procede con la riforma deldelegatagli dal parlamento. Nel nuovo decreto dovrebbe essere presente anche un aumento delle pene per chi hacon il, a seconda della loro entità e del tipo di evasione. Si potrà andare inanchea 2se si hannocon ilsuperiori ai 150mila euro. Misura specifica per l’evasione dell’Iva. Se si evade l’imposta sul valore aggiunto, a partire dai 250mila euro dinon saldati, si rischia la prigione.per icon il: la nuova misura del governo Nel predeidel 23 maggio il Governo ha analizzato una nuova misura parte della riforma fiscale che l’esecutivo sta elaborando sotto delega del Parlamento. La legge delega è un atto con cui le Camere consegnano al governo una parte del potere legislativo, quindi quello di scrivere le leggi, fissando determinati paletti da rispettare su uno specifico tema.

