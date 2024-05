Carburanti | gasolio vicino al minimo annuale - prezzi in calo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ideiregisteano ancora un, in particolare ilaldell’anno. Il mercato deiin Italia continua a mostrare segnali di discesa per quanto riguarda ialla pompa, con ilche si avvicina sempre più ai minimi annuali registrati lo scorso 12 gennaio. Un trend che sembra confermare una tendenza al ribasso nelle quotazioni dei prodotti raffinati.in(Foto Ansa) notizie.comSecondo l’ultima rilevazione effettuata da Staffetta Quotidiana, la benzina self service viene venduta in media a 1,88 euro al litro mentre il diesel ha raggiunto 1,73 euro. Questa mattina Eni ha annunciato una riduzione di un centesimo al litro suiconsigliati sia per la benzina che per il, mossa seguita anche da Ip. Confronto tra servito e self-service Le medie deipraticati e comunicati dai gestori all’Osservatoriodel Ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenziano una leggera diminuzione: la benzina self service è scesa a 1,880 euro/litro (-1 millesimo), con le compagnie a 1,882 e le pompe bianche a 1,874; il diesel self service è ora a 1,731 euro/litro (-2 millesimi), con le compagnie a 1,735 e le pompe bianche a 1,723.