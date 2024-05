Capriolo cade nel canale - salvato e liberato nel bosco

Un capriolo caduto in un canale a Rho è stato salvato con l’intervento della Polizia provinciale e dei Vigili del fuoco a Bollate Gli agenti della Polizia metropolitana, su richiesta della Polizia locale del Comune di Rho, sono intervenuti per recuperare un capriolo maschio, caduto in un canale asciutto di via Terrazzano.

Gli agenti della Polizia metropolitana, su richiesta della Polizia locale del Comune di Rho, sono intervenuti per recuperare un capriolo maschio, caduto in un canale asciutto di via Terrazzano. Ci sono riusciti operando in collaborazione con i vigili del fuoco.

