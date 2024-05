Cantone Federico II | Farmaci biologici cambiano storia clinica poliposi nasale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) – “hanno rivoluzionato laterapeutica edella. Prima avevamo come target terapeutico soltanto la chirurgia, oggi abbiamo la possibilità di utilizzare iin quei pazienti che falliscono l’iter chirurgico e che presentano una forma severa e non controllata disottotipo T2?. Così Elena, professore di Otorinolaringoiatria e direttrice Speech and Language Therapy School presso l?università di NapoliII, in occasione del 110° Congresso della Società italiana di otorinolaringoiatria – Sio, in programma negli spazi della Fiera di Bergamo dal 22 al 25 maggio, il cui tema è ?Il Futuro in ascolto?. ?Abbiamo visto come la cellula effettrice sia l?eosinofilo e come esso sia governato dall’interleuchina 5 – spiega– In questo contesto, mepolizumab è una target therapy che, bloccando l’interleuchina 5, blocca tutti gli effetti dannosi che sono responsabili delle manifestazioni sintomatiche della