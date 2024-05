Canottaggio - Coppa del Mondo | Rocek in finale nel singolo pesi legger - gemelli Vicino in semifinale nel due senza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) Chiusa la prima giornata dideldia Lucerna, in Svizzera. L’Italia colleziona subito unanelle specialità non olimpiche ed un’altra nel para. SPECIALITÁ OLIMPICHE Niels Torre abdica nei quarti didel: quarto posto per lui in 7’06”24 a poco più di un secondo dalla terza piazza dopo essersi qualificato al secondo posto nelle batterie alle spalle del tedesco Oliver Zeidler con un tempo di quasi tre secondi più basso, per lui sarà soltantoC. Nel dueLuca e Marcoavanzano in semigrazie al ripescaggio dopo una prova sotto il par in batteria. I duenon devono fare molto, basta arrivare tra i primi tre rispetto alle quattro partecipanti, e vanno a vincere in 6’51”15. Ritirati invece Davide Comini e Giovanni Codato, a causa di un malessere accusato dal primo dopo le batterie della mattina. Nella Preliminary Race del quattro di coppia maschile Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili hanno provato a fare la gara, rimanendo in equilibrio per almeno 1000 metri per poi perdere ritmo nel, chiudendo così al sesto posto in 6’02”14.