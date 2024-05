Cangrande d' Oro 2023 - tutti i premi del Comune di Verona per i campioni dello sport scaligero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) È Elisa Molinarolo, trentenne campionessa di salto con l'asta, la vincitrice deld'Oro, riconoscimento che ildiassegna ai. Molinarolo, nela Budapest, è stata la prima atleta italiana a raggiungere la finale del salto con l'asta in un Campionato del Mondo. Ha un palmares di tutto rispetto, essendosi anche laureata campionessa italiana di ginnastica artistica, specialità volteggio, nel 2009. Disciplina abbandonata nel 2011 per praticare il salto con l'asta, dimostrando che nellocon la determinazione, l'allenamento e il sacrificio nessun risultato è precluso. Anche quest'anno il, giunto alla 29° edizione, non è stato solo un riconoscimento dell'eccellenzaiva individuale, ma anche un tributo alle scuole, che si sono distintamente impegnate nei vari progettiivi, a chi organizza eventi e chi li racconta sui media.