Cane salvato dopo nubifragio in provincia di Modena | era intrappolato nel fango

Modena, 24 maggio 2024 – I carabinieri hanno salvato un cane a Savignano sul Panaro, era rimasto intrappolato in mezzo al fango. Il fatto è avvenuto in un’abitazione di via Rio D’Orzo, invasa dall’acqua quando lunedì, a causa di un nubifragio, è esondato il vicino torrente. ilrestodelcarlino

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti questa sera, 19 maggio 2024, intorno alle 21.45 nel comune di Gaiole in Chianti, località Rietine, per soccorrere un cane L'articolo Gaiole in Chianti: cucciolo di cane intrappolato in tana d’istrice.

firenzepost