Cancro | 10 azioni quotidiane che possono prevenirlo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Secondo l’Istituto Nazionale dei Tumori, ogni anno in Italia vengono diagnosticati quasi 400.000 tumori. Mentre il 44% è legato a un fattore di rischio noto, come il tabacco, l'alcol o il sovrappeso, uno stile di vita sano edi prevenzione efficaci riducono davvero i rischi.

Pisa, 22 maggio 2024 – I casi di tumori della tiroide in età pediatrica, specialmente nella popolazione femminile e nella fascia di età tra 10-19 anni, sono purtroppo in crescita. Proprio sulla base di questo aumento che l’Università di Pisa ha deciso di promuovere un convegno sul tema che si svolgerà nell’Aula Magna della Sapienza venerdì e che è sarà curato dal professor Claudio Spinelli, ordinario di Chirurgia Pediatrica di Unipi e scrittore di un libro che parla dell’incidenza dei carcinomi alla tiroide a seguito di Chernobyl e Fukushima. lanazione

Le azioni di IGM Biosciences salgono dopo l'accordo con Biogen per HI-Bio, visto con favore - Le azioni di IGM Biosciences salgono dopo l'accordo con Biogen per HI-Bio, visto con favore

Ragazza malata tumore insultata sui social, Mattarella: "Complimenti per la tua forza" - Ragazza malata tumore insultata sui social, Mattarella: "Complimenti per la tua forza" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ragazza malata tumore insultata sui social, Mattarella: 'Complimenti per la tua forza' ... tg24.sky

Airc, da 40 anni con le donne contro il cancro. Per la Festa della Mamma torna l’Azalea della ricerca - Airc, da 40 anni con le donne contro il cancro. Per la Festa della Mamma torna l’Azalea della ricerca - Domenica 12 maggio, Festa della Mamma, torna l’appuntamento con L’Azalea della Ricerca di Fondazione Airc: circa 20 mila volontari scendono in piazza per celebrare quarant’anni di impegno per sostener ... ildenaro