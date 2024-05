Can Yaman - successo senza precedenti e Patrimonio da capogiro | ecco a quanto ammonta

Can Yaman festeggia con successo il debutto di “Viola come il mare 2”: la prima puntata registra quasi 4 milioni di spettatori Can Yaman amato e talentuoso, insieme a Francesca Chillemi hanno registrato un meraviglioso ed importante traguardo. 361magazine

Can Yaman, male Viola come il mare 2: Stefano De Martino batte la fiction con il 14% - Can yaman, male Viola come il mare 2: Stefano De Martino batte la fiction con il 14% - La quarta puntata della fiction con Can yaman del 23 maggio è stata battuta dallo show di Rai 2, che ha totalizzato il 14,30% ... it.blastingnews

Terra Amara: Sibel Tasçioglu rivela il fascino di Sermin Yaman, tra passato difficile e desiderio di vendetta - Terra Amara: Sibel Tasçioglu rivela il fascino di Sermin yaman, tra passato difficile e desiderio di vendetta - La famiglia yaman l’ha abbandonata e lei ha dovuto affrontare diverse ostilità, imparando a badare a se stessa non sempre con successo. Queste esperienze hanno fatto nascere in lei un forte desiderio ... occhioche

Thank You, Next, la recensione (no spoiler): il nuovo successo di Netflix che non puoi perdere - Thank You, Next, la recensione (no spoiler): il nuovo successo di Netflix che non puoi perdere - Più recentemente, serie come “Cherry Season – La stagione del cuore”, “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” e “DayDreamer – Le ali del sogno”, con protagonista Can yaman, hanno continuato a riscuotere ... superguidatv