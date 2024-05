Campoli del Monte Taburno - dal 7 giugno la Festa della Ciliegia

Campoli del Monte Taburno, dal 7 al 9 giugno torna la Festa della Ciliegia - campoli del monte Taburno, dal 7 al 9 giugno torna la Festa della Ciliegia - Torna anche quest’anno il 7-8-9 giugno a campoli del monte Taburno, in provincia di Benevento, la famosissima Festa della Ciliegia organizzata dalla Pro Loco ‘monte Taburno’ con il patrocinio del Comu ... ntr24.tv

Pro Loco Monte Taburno a Sant’Alfio in Sicilia per un gemellaggio per la Festa della Ciliegia - Pro Loco monte Taburno a Sant’Alfio in Sicilia per un gemellaggio per la Festa della Ciliegia - “Unire le forze, confrontarsi, conoscere, perseguire obiettivi di interesse comune sono state le parole chiave che ci hanno portato nel nostro viaggio in un piccolo paese dell’Etna, Sant’Alfio. La gra ... ntr24.tv