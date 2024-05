Campi Flegrei - potenziato il monitoraggio nel mare di Pozzuoli | cos’è la ‘caldera’ e perché preoccupa

Tempo di lettura: < 1 minuto “Servono dai 500 ai 700 milioni per mettere in sicurezza tutto. Per l’edilizia privata avremo una stima piu’ avanti. Il problema non è il piano di evacuazione”, quello entra in funzione in caso di eruzione “non di bradisismo. anteprima24

Puglia, terremoto di magnitudo 3.8 nel Mar Jonio: scossa avvertita sulle coste - Puglia, terremoto di magnitudo 3.8 nel Mar Jonio: scossa avvertita sulle coste - Terremoto di magnitudo 3.8 nel Mar Jonio, a sud-est della costa meridionale della Puglia intorno alle 5 di stamattina. tag24

Campi Flegrei: Manfredi, 'avanti con percorso definito, sostegno a edilizia privata' - campi flegrei: Manfredi, 'avanti con percorso definito, sostegno a edilizia privata' - Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Al governo "chiederemo di andare avanti, sempre con maggiore celerità, sul percorso che era stato definito al decreto campi flegrei, quindi completare rapidamente le valuta ... affaritaliani

Campi flegrei, Manfredi: Per mettere in sicurezza tutto servono dai 500 ai 700 mln - campi flegrei, Manfredi: Per mettere in sicurezza tutto servono dai 500 ai 700 mln - “Servono dai 500 ai 700 milioni per mettere in sicurezza tutto. Per l’edilizia privata avremo una stima piu’ avanti. Il problema non e’ il piano di evacuazione”, quello entra in funzione in caso di er ... ildenaro