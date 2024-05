Campi flegrei - Manfredi | Servono dai 500 ai 700 milioni

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “dai 500 ai 700per mettere in sicurezza tutto. Per l’edilizia privata avremo una stima piu’ avanti. Il problema non è il piano di evacuazione”, quello entra in funzione in caso di eruzione “non di bradisismo. Dobbiamo gestire l’ordinarietà affinché i cittadini possano vivere” il fenomeno “con la maggiore serenita’ possibile”. Così il sindaco di Napoli Gaetano, che insieme a quello di Pozzuoli Luigi Manzoni e quello di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione alle 11 avrà un incontro sulla situazione neicon il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, a Palazzo Chigi, dove è in corso il Consiglio dei ministri. “Bisogna andare avanti con maggiore celerità, completando tutte le valutazioni. Occorre continuare con il percorso del decreto sui, con investimenti per il patrimonio e finanziamenti per le strutture private”, ha aggiunto, sottolineando che il bradisismo “è un fenomeno con il quale dobbiamo convivere.

