Campi Flegrei - i sindaci delle aeree | Non abbandoniamo la nostra terra

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Non vogliamo abbandonare la!” Così il sindaco del comune di Bacoli questa mattina parlando coi cronisti, prima del vertice col ministro Musumeci sul fenomeno del bradisismo ai. “Chiediamo un intervento radicale che consenta ai cittadini del nostro territorio di vivere in sicurezza” E’ tornata a tremare lanei, dopo le forti scosse dello scorso 20 maggio che hanno provocato lo sgombero di decine di famiglie.a Roma da MusumeciLa scorsa notte una scossa di magnitudo 1.9 della scala Richter è stata registrata nell’area di Miliscola, a Pozzuoli, sulla litoranea che conduce a Bacoli, motivo per il quale l’evento sismico è stato avvertito in tutta la zona flegrea e il Comune di Pozzuoli, sui social, ha comunicato alla cittadinanza il verificarsi dell’evento sismico. Intanto proprio oggi Nello Musumeci, ministro della Protezione Civile, era previsto ricevesse a Roma iper fare il punto della situazione dopo il vertice interministeriale di ieri presieduto dalla premier Giorgia Meloni.