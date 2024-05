Campi Flegrei – Altri strumenti per monitorare la caldera

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dell’Osservatorio Vesuviano (OV) hanno installato una nuova infrastruttura con sensoristica ad alta sensibilità peril degassamento vulcanico nel mare. Come è noto ladeisi estende anche nell’area marina nel Golfo di Pozzuoli dove è già presente la rete di monitoraggio geofisico multiparametrico “Medusa”. Un osservatorio multiparametrico per studiare i processi idrotermali sottomarini alla cui realizzazione ha contribuito anche il Dipartimento della Protezione Civile. L’installazione rientra tra le tante attività di potenziamento delle reti di monitoraggio su questo settore della. L’installazione è stata resa possibile grazie al gruppo subacquei dell’INGV, coordinati dall’Unità Funzionale di Geochimica dei Fluidi dell’INGV-Osservatorio Vesuviano, in coordinamento con il Parco Archeologico deie le altre Autorità preposte alla tutela del territorio.

