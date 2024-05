Camila Cabello lancia He Knows in collaborazione con Lil Nas X

Camila Cabello con Lil Nas X – Credit David DickensonMILANO – Camila Cabello ha pubblicato il videoclip della nuova traccia “He Knows” in collaborazione con Lil Nas X, tratta dal suo nuovo album “C, XOXO” in uscita in tutto il mondo il prossimo 28 giugno e già disponibile per il pre-order. lopinionista

