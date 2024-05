Cambiamenti climatici | quello che stanno provocando è incredibile

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un’analisi suiha fatto emergere risultati sconcertanti: nessuno avrebbe mai potuto immaginare, un’incidenza del genere Un’indagine condotta dall’Osservatorio Retail Sostenibile di SumUp ha fatto emergere sconcertanti. Lo studio ha rivelato come il cambiamento climatico, stia influenzando in modo significativo l’economia e le attività commerciali in Italia.-Ansa- Notizie.comQuasi tre commercianti su dieci riconoscono un impatto diretto delle crescenti temperature sul proprio business, con una percentuale ancora più alta, il 42,6%, che lamenta una perdita di clientela attribuibile al caldo eccessivo.: aumento dei costi e perdita di clientela Tra le preoccupazioni maggiormente avvertite dagli esercenti figura l’aumento del costo dell’energia, citato dal 58,4% degli intervistati. Acqua alta a Piazza S. Marco -Ansa- Notizie.

