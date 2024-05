Cambia il digitale terrestre in Italia | milioni di televisori a rischio - come capire se il tuo non va più bene Occhio a questo dettaglio e alla data

(Di venerdì 24 maggio 2024)rmein: il nuovo switch-off incombe L’si prepara a un nuovo switch-off che potrebbe creare notevoli disagi per molti cittadini e i loro portafogli. Al centro delle polemiche c’è la Rai, accusata di non aver rispettato gli accordi precedenti e di aver anticipato le scadenze legislative. Il 28 agosto segnerà l’arrivo del nuovo standard di trasmissione «Mux» in DVB-T2, obbligando molte famiglie a dotarsi dicompatibili. Una statistica recente rivela che circa la metà deiin, pari a 14su 28, non sono compatibili con il nuovo standard .significa che numerosi nuclei familiari dovranno affrontare spese impreviste per continuare a usufruire dei canali tramite. L’rme del Codacons Il Codacons ha lanciato unrme, sottolineando che la Rai è pronta a iniziare i test. “Si apprende che la Rai intende accendere il primo Mux in DVB-T2 il prossimo 28 agosto, con test preliminari già nei prossimi giorni,” ha dichiarato l’associazione.

