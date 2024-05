Cambia il digitale terrestre | come capire se il televisore non va più bene Occhio a dettaglio e data

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 maggio 2024) Apparecchi tv, salasso in vista per milioni di famiglie italiane. A lanciare l’allarme è stato poco fa il Codacons, puntando il dito contro la Rai. Secondo quanto riporta una nota della associazione che difende i diritti dei consumatori, compresi i telespettatori, l’azienda della tv pubblica avrebbe preso una decisione che rischia di incidere pesantemente sulle tasche di tantissimi italiani. Si parla di una rivoluzione tecnologica. La cosa in sé potrebbe avere una lettura positiva, perché dimostra che Viale Mazzini è impegnato costantemente nel migliorare i servizi a favore del pubblico. Ma allo stesso tempo questa mossa rischia di causare notevoli disagi e di mettere in crisi parecchi telespettatori. Leggi anche: “Non guidatele più, è pericoloso”. La casa automobilistica richiama 600mila auto Un nuovo switch off per la tv italiana.ricorderanno in tanti, nel 2012 è avvenuta una rivoluzione epocale per la televisione, il passaggio dall’analogico al