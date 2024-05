"Gli errori dell'Impero romano monito per l'Europa che ora rischia di deindustrializzarsi" - "Gli errori dell'Impero romano monito per l'Europa che ora rischia di deindustrializzarsi" - Dalla caduta dell'Impero Romano al crollo della supremazia occidentale nel mondo. Dalla fine di un'epoca al sorgere di nuovi assetti. La storia non si ripete, eppure certe analogie sembrano scandire ... ilgiornale

Caltagirone e la lezione dell’antica Roma: «Chiedo ai giovani più sacrificio» - caltagirone e la lezione dell’antica Roma: «Chiedo ai giovani più sacrificio» - Vogliosa di sostanza. caltagirone, che non si ritiene uno storico ma è un conoscitore vero dell’antichità, ha illustrato passo dopo passo la vicenda che ha portato alla fine dell’impero romano, ha ... ilmessaggero

Dalle grandi opere alla casa, dalla sanità al lavoro: ecco temi e promesse al Festival dell’Economia - Dalle grandi opere alla casa, dalla sanità al lavoro: ecco temi e promesse al Festival dell’Economia - Il Festival di Trento si apre con la partecipazione di Matteo Salvini, Orazio Schillaci, Tawakkul Karman, Edmund Phelps e il cardinale Gianfranco Ravasi ... ilsole24ore