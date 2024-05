Call of Duty | Black Ops 6 uscirà anche su PS4 ed Xbox One - conferma un leak di GameStop

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tom Henderson ha rivelato cheofOps 6 verrà rilasciatosulla precedente generazione di console, approdando nello specificosu PS4 edOne oltre che su PS5,Series XS e PC. Iler ha affermato con un nuovo report di Insider Gaming di aver scoperto questa informazione grazie ad un messaggio interno diUSA, riguardante l’ormai imminente apertura dei preordini del nuovo ed atteso capitolo della serie. La comunicazione in questione è stataimmortalata in un’immagine che è stata poi prontamente condivisa online, dove è possibile vedere che la celeberrima catena retailer è pronta ad accettare le prenotazioni diofOps 6 su console PlayStation 4, PlayStation 5 eSeries X. Questa informazione è stata verificata da Tom Henderson, significando di conseguenza che il sesto capitolo diOps non rappresenterà la “svolta next-gen” in cui credevano molti fan, speranzosi di vedere la saga approdare esclusivamente sulle piattaforme di attuale generazione.

Un noto insider ha affermato che Final Fantasy 9 Remake arriverà anche su console Xbox, oltre che ovviamente su PlayStation e PC, aggiungendo inoltre che Square Enix ha deciso di riservare un budget decisamente più contenuto per lo sviluppo di questo gioco rispetto a quello stanziato per il Remake del settimo capitolo. game-experience

Satya Nadella, CEO di a Microsoft, ha parlato dei videogame per Xbox disponibili su PlayStation. Durante il briefing sui ricavi dell’ultimo trimestre, Nadella ha spiegato come Microsoft sia attualmente concentrata a incontrare gli utenti in qualsiasi luogo e l’azienda si impegna a farlo portando i titoli più amati a più persone e su più dispositivi. game-experience

