Calhanoglu - premio dalla Lega Serie A! Vince ancora uno dell’Inter

(Di venerdì 24 maggio 2024)A per il centrocampista Hakanuna vittoria in casa Inter dopo il successo di Simone Inzaghi e quello di Alessandro Bastoni. MIGLIOR CENTROCAMPISTA – Hakanè stato eletto miglior centrocampista dellaA per la stagione 2023/2024, battendo Teun Koopmeiners, dell'Atalanta, e Christian Pulisic, del Milan. Si tratta di un'altra vittoria in casa Inter dopo ilper Simone Inzaghi e per Alessandro Bastoni rispettivamente eletti miglior allenatore e miglior difensore del massimo campionato italiano 2023/2024. Altri premi sono stati assegnati a Joshua Zirkzee, del Bologna, e a Michele Di Gregorio, del Monza, rispettivamente eletti miglior Under-23 e miglior portiere del massimo campionato italiano 2023/2024.A – CANDIDATI PREMI STAGIONE 2023-2024 TOP 3 UNDER-23 Raoul Bellanova – Torino Matias Soulé – Frosinone Joshua Zirkzee – Bologna TOP 3 PORTIERI Marco Carnesecchi – Atalanta Michele Di Gregorio – Monza Wojciech Szczesny – Juventus TOP 3 DIFENSORI Alessandro Bastoni – Inter Gleison Bremer – Juventus Riccardo Calafiori – Bologna TOP 3 CENTROCAMPISTI Hakan– Inter Teun Koopmeiners – Atalanta Christian Pulisic – Milan TOP 3 ATTACCANTI Paulo Dybala – Roma Rafael Leao – Milan Dusan Vlahovic – Juventus

