Caleb Carr è morto - addio allo scrittore de L’alienista

(Di venerdì 24 maggio 2024)Carr, l’acclamato autore e storico americano, èall’età di 68 anni a causa di un tumore, come ha confermato suo fratello Ethan Carr al New York Times. Nato a New York City nel 1955, Carr ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama letterario internazionale con il suo romanzo più noto,. Pubblicato per la prima volta nel 1994,è un thriller d’epoca ambientato nella Manhattan del XIX secolo, che narra la caccia a un serial killer da parte di Laszlo Kreizler, uno psichiatra infantile. Il libro, un bestseller tradotto in oltre 24 paesi, ha vinto numerosi premi ed è stato adattato in una serie tv di successo su Netflix. Carr aveva 39 anni quando il suo romanzo di debutto è stato pubblicato, trasformandosi immediatamente in un successo grazie alla sua trama avvincente e alla ricca descrizione della psichiatria forense, una metodologiara pionieristica.