Calciomercato Roma - PRESSING per l’acquisto di Raoul Bellanova dal Torino Ecco le ULTIME

(Di venerdì 24 maggio 2024)per l’esterno deldopo la grande stagione fatta in casa granata Lavuole potenziare ulteriormente la fascia, e uno dei nomi più gettonati è sicuramente quello di: esterno delnel mirino di molte squadre in questo periodo diil riscontro di Matteo Moretto. .

La quota di Italia nella quarta stagione di Emily in Paris aumenta ogni giorno. L’ultimo, in ordine di tempo, ad aver raggiunto il set della fortunatissima serie tv Netflix, è Raoul Bova. Il bacio Raoul Bova sul set di “Emily in Paris” 4 L’attore, infatti, è stato sorpreso in un lungo e appassionato bacio per le strade di Roma. amica

Raoul Bova si appresta ad entrare in una grande produzione Netflix volta alla sua quarta stagione: l’attore sembra sia stato avvistato sul set di Emily In Paris Raoul Bova sta girando la nuova stagione di un’amatissima serie Netflix Il 52enne, che recentemente abbiamo visto nell’adventure game, Celebrity Hunted in coppia con la compagna Rocio, sarebbe nel cast della serie con protagonista Lily Collins che per il nuovo capitolo ha scelto Roma come una delle location principali La bomba sull’attore capitolino è stata lanciata dal settimanale Chi che l’ha immortalato durante una scena nella quale scatta un bacio appassionato con Philippine Leroy Beaulieu. metropolitanmagazine

Interesse per Bellanova del Torino: le ultime - Interesse per Bellanova del Torino: le ultime - Alla roma piace il laterale classe 2000, attualmente in forza ai granata: è uno degli obiettivi dei giallorossi in caso di qualificazione alla Champions League ... ilromanista.eu

Calafiori e Fagioli nella lista dei 30 per Euro2024 - Calafiori e Fagioli nella lista dei 30 per Euro2024 - 2 minuti per la lettura roma – I campioni in carica pronti a mettersi in cammino per difendere il titolo in Germania. A distanza di 1055 giorni dal trionfo di Wembley, inizia una nuova avventura europ ... quotidianodelsud

Emily in… Rome con Raoul Bova - Emily in… Rome con raoul Bova - Impegno internazionale per raoul Bova. Nei prossimi mesi, l’attore romano tornerà sul piccolo schermo non soltanto per rivestire i panni di Massimo Sartori in Don Matteo 14, ma farà parte anche del ca ... davidemaggio