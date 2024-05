Calciomercato Napoli - SUPER OFFERTA del PSG per Kvaratskhelia Sarà lui il sostituto di Mbappé?

Sono ore caldissime in casa Napoli per la questione calciomercato con il PSG che ha puntato dritto su Kvaratskhelia con un’offerta da capogiro. Ultima gara di campionato per il Napoli, mancano davvero pochi giorni al termine della stagione con gli azzurri ancora a caccia di una – ormai insperata – qualificazione alla Conference League, che ormai può passare solo dal nono posto e soltanto qualora la Fiorentina vincesse lo stesso trofeo mercoledì 29 maggio in finale contro l’Olympiacos.

spazionapoli